I centri per il vaccino anti Covid cambiano orario

CECINA — Da lunedì 21 Febbraio, cambiano gli orari di apertura dei centri vaccinali della Zona Valli Estrusche. Una decisione presa per adeguare l'attività ai flussi che si registrano in questa fase della campagna vaccinale.

Al centro vaccinale di Cecina in via Ambrogi l'orario sarà dal lunedì 21 a lunedì 28 dalle 14 alle 19 con ultimo ingresso in accesso diretto alle ore 17; a Rosignano al Circolo Arci Le Pescine l'apertura è prevista mercoledì mattina dalle 8 alle 13 con ultimo ingresso in accesso diretto alle ore 11. A Piombino presso il centro civico Perticale apertura prevista da lunedì 21 a lunedì 28 dalle 14 alle 19 con ultimo ingresso in accesso diretto alle ore 17, mentre al centro vaccinale alla Fiera di Venturina apertura lunedì mattina dalle 8 alle 13 con ultimo ingresso in accesso diretto alle ore 11.

Tutti i prenotati saranno avvisati telefonicamente dell’eventuale cambiamento di sede ed orario. Per prenotarsi, invece, è necessario utilizzare il portale della Regione Toscana.