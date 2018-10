Bambini contro l'abbandono di rifiuti

All’iniziativa promossa da Legambiente hanno partecipato circa 100 alunni della scuola elementare Marconi di San Pietro in Palazzi

CECINA — Circa 100 alunni della scuola elementare Marconi di San Pietro in Palazzi hanno partecipato alla giornata internazionale di Puliamo il mondo che si è svolta venerdì 28 settembre.

L'iniziativa di Legambiente, alla quale ha aderito anche il Comune di Cecina, si è tenuta alla pineta del Tombolo meridionale e sulla vicina spiaggia.

Coordinati dalle loro insegnanti i bambini hanno appreso i principi di educazione ambientale, il rispetto dell'ambiente nonché il senso di responsabilità e tutela ambientale. Grazie al kit completo che è stato loro distribuito – guanti, cappellino giallo e tutto il materiale necessario come predisposto ogni anno da Legambiente – hanno pulito parte della pineta e della spiaggia di Marina.

"Si tratta – ha commentato il consigliere comunale delegato allo Sport Mauro Niccolini– di un’iniziativa davvero bella ed interessante. Una giornata che riesce a trasmettere ai bambini e alle loro famiglie l'importanza di tenere pulito il nostro territorio".

"Proprio la scorsa settimana a Marina – ha aggiunto – ha preso il via il servizio di raccolta porta a porta per le utenze domestiche. Una modalità di raccolta che consente di raggiungere la quota prefissata dalla normativa e portare beneficio all’ambiente aumentando la quantità di rifiuti riciclati".

All'iniziativa hanno partecipato anche il tenente colonnello Massimo Celati dei Carabinieri Forestali - Ufficio per la Biodiversità di Cecina, i volontari dell'Otp (Operazione territorio pulito), rappresentanti dell’associazione Legambiente Circolo Costa Etrusca, l'ufficio ambiente del Comune di Cecina e la società Rea Spa – Rosignano Energia Ambiente quale gestore per la raccolta dei rifiuti urbani a Cecina. Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale consegnerà un diploma agli alunni per ringraziarli di aver partecipato a Puliamo il Mondo - 2018 ed aver contribuito così attivamente ad un ambiente più pulito.