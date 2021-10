Covid-19, 5 nuovi casi nelle Valli Etrusche

In provincia di Livorno i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 23, 229 in Toscana

CECINA — Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Toscana 229 nuovi casi, di questi 23 sono stati accertati in provincia di Livorno, 5 nelle Valli Etrusche.

I positivi al Covid-19, dall' inizio dell'emergenza sanitaria, sul territorio sono 21.120, 424 le persone decedute.

I nuovi contagi sono stati localizzati in questi comuni: Collesalvetti 3, San Vincenzo 1, Livorno 14, Portoferraio 1, Campiglia 1, Piombino 2, Cecina 1.

I ricoverati in Toscana sono 250 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in meno).