Covid-19, 15 nuovi contagi nelle Valli Etrusche

In provincia di Livorno 49 nuovi contagi mentre in Toscana, complessivamente, sono stati accertati 559 nuovi casi di positività al Covid-19

CECINA — All'esito dei tamponi effettuati sul territorio, nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno sono emersi 49 nuovi casi di Coronavirus.

Nelle Valli Etrusche i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 15: Rosignano Marittimo 6, Cecina 5, Castagneto Carducci 2, Campiglia Marittima 1 e Montescudaio 1.

Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati accertati 559 nuovi casi di Coronavirus, emersi dall'analisi di 29418 tamponi, sia molecolari che rapidi. Il tasso dei nuovi positivi toscani è dell'1,90%. Sulle prime diagnosi è del 6,3. Il bollettino non segnala nuovi decessi collegabili al virus in provincia di Livorno.