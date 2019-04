C'è il bonus idrico integrativo

​Entro venerdì 14 giugno è possibile presentare la domanda per il bonus sociale idrico integrativo (fino ad esaurimento delle risorse disponibili)

CECINA — Entro venerdì 14 giugno è possibile presentare la domanda per il bonus sociale idrico integrativo (fino ad esaurimento delle risorse disponibili). Possono fare richiesta di agevolazione i cittadini residenti nel Comune di Cecina intestatari dell’utenza idrica domestica residente o nel caso di utenze aggregate, i residenti presso il corrispondente indirizzo di fornitura (fornitura condominiale).

Il richiedente dovrà rientrare nelle cosiddette “utenze deboli” come definito all’art. 1 del Regolamento AIT suddivisa in due fasce di accesso su base ISEE. La misura dell’agevolazione erogabile agli aventi diritto sarà calcolata sulla base della spesa lorda dell’anno solare precedente al netto del bonus sociale idrico nazionale calcolato, come indicato dall’ente gestore e comunque nei limiti delle risorse assegnate dall’Autorità Idrica Toscana. Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito internet del Comune di Cecina o ritirato direttamente presso lo sportello del Comune Amico in via Sandro Pertini.