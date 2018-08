Anna Culicchi nella commissione di bioetica

Importante incarico all'interno dell'organo regionale per l'infermiera della Usl Toscana nord ovest che lavora a Cecina con posizione organizzativa

CECINA — Con il decreto 116 del 18 luglio scorso due professioniste dell’Azienda Usl Toscana nord ovest sono stati designati come componenti della commissione regionale di bioetica. Si tratta di Anna Culicchi, infermiera con posizione organizzativa che opera nel territorio di Cecina, e Mariella Immacolato, direttore della struttura di Medicina legale per Massa-Carrara e Viareggio e responsabile della Task Force Aziendale per la sperimentazione clinica.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest può quindi contare sulla presenza di due suoi autorevoli esponenti all’interno di questa Commissione, che elabora proposte ed esprime, a richiesta, pareri per la Giunta e per il Consiglio della Regione Toscana. Si tratta in pratica di un importante organismo tecnico-scientifico multidisciplinare che ha, a livello regionale, le stesse funzioni e lo stesso prestigio del Comitato nazionale per la bioetica.

Ad Anna Culicchi e Mariella Immacolato vanno quindi i complimenti e gli auguri per questo importante incarico da parte della Direzione aziendale.