Allerte meteo, il Comune informa in tempo reale

​Il Comune di Cecina aderisce al progetto di Anci e Regione Toscana “Cittadino Informato”, app che notifica sul cellulare gli stati di allerta

CECINA — Il Comune di Cecina aderisce al progetto di Anci e Regione Toscana “Cittadino Informato”, la App scaricabile gratuitamente che notifica sul cellulare gli stati di allerta emanati dalla Regione e consente di visualizzare in mappa i principali contenuti del Piano di Protezione Civile, la localizzazione delle aree a rischio del territorio e consultare le corrette norme comportamentali da adottare per ciascuna tipologia di rischio. Scarica Cittadino Informato per essere più preparato in caso di emergenza: un cittadino informato è un cittadino più sicuro!

Ad oggi sono circa 150 i Comuni della Toscana che hanno aderito al progetto, una piattaforma che è stata pensata per creare un database unico della sicurezza a disposizione dei cittadini, all’interno del quale chiunque può consultare con facilità i principali contenuti dei Piani di Protezione Civile di ogni ente della regione. Un progetto unico a livello nazionale che fa della Toscana una realtà all’avanguardia nell’innovazione nella comunicazione del rischio e della resilienza.