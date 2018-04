Discesa del Cardellino pronta a maggio

Proseguono i lavori per la realizzazione della discesa a mare presso il solarium della Pineta Marradi di Castiglioncello

ROSIGNANO MARITTIMO — La discesa al mare a "Il Cardellino" è un percorso pedonale per un ulteriore accesso alle spiagge pubbliche di Castiglioncello, per la cui realizzazione è stata messa in sicurezza l’area mediante il posizionamento di reti in acciaio anticaduta massi e salvaguardia della scogliera.

Il percorso è in corso di realizzazione nel cantiere, che è già in fase già avanzata: la rampa in cemento armato esistente è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria. Il secondo tratto viene realizzato attraverso una scalinata ricavata nella roccia presente alle spalle della spiaggia, con utilizzo di legno e acciaio. Sulla rampa sarà posata una nuova pavimentazione in lastre di quarzo arenaria, e sarà apposta un’illuminazione costituita da segnapassi posti sul muro laterale basso, e sul fondo della discesa, in corrispondenza del pianerottolo, l’affaccio al mare sarà enfatizzato da un parapetto in vetro.

“Questo ulteriore intervento rientra nel complesso della programmazione dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’intera pineta Marradi - ha commentato l’assessore alle manutenzioni e decoro urbano Piero Nocchi – viene così ampliata la fruibilità anche della parte a mare attraverso un ulteriore passaggio in sicurezza alla spiaggia, e viene creato un punto di attrazione qualificato per ammirare la bellezza del territorio”.

Il progetto è stato affidato all’impresa Geo Alpi Italiana srl (Feltre, BL), affidataria dell’opera, per cui il Comune di Rosignano ha previsto una spesa di circa 90mila euro. Il termine dei lavori è previsto nel mese di maggio.