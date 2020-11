Lo spazio giovani non si ferma e diventa virtuale

E' possibile collegarsi allo sportello attraverso smartphone, tablet e pc e continuare a usufruire dei servizi dedicati ai ragazzi

ROSIGNANO MARITTIMO — Con l'ingresso della Toscana nella zona rossa, dal 17 novembre lo Spazio Giovani è chiuso al pubblico, ma lo sportello è attivo in modalità virtuale. Lo rende noto il Comune.

"In un’epoca sempre più digitale informatica - spiega l'ente in una nota - è possibile collegarsi allo sportello attraverso smartphone, tablet e pc e continuare a usufruire dei servizi dedicati ai ragazzi. Anche a distanza, infatti, saranno attivi lo spazio compiti e momenti di comunicazione e aggregazione attraverso il web, finestre di approfondimento e supporto allo studio e perfino allenamenti fisici o corsi pratici per ragazze e ragazzi. La volontà degli operatori dello Spazio Giovani è quella di mantenere vivo il contatto con i ragazzi del territorio anche di fronte a una situazione di emergenza come questa che ci ha imposto di ripensare a nuove modalità di interazione e socialità. Si proporranno attività in base alle esigenze dell’utenza, creando occasioni per metterci in gioco con le proprie conoscenze, passioni e competenze".



L'orario di apertura dello Spazio Virtuale è dal martedì al sabato dalle 15 alle 18.

I contatti:

Whatsapp: 3346167846

Instagram: spaziogiovanirosignano

Facebook: Spaziogiovani Rosignano

e-mail: spaziogiovanirosignano@gmail.com e spazio-giovani@comune.rosignano.livorno.it