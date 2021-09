Riqualificazione cimitero monumentale, ok al piano

L'intervento rientra nei 32 progetti di riqualificazione che riceveranno il finanziamento della Regione Toscana

RIPARBELLA — Sono 32 gioielli del patrimonio storico e di pregio che la Regione riqualifica e rende di nuovo fruibili con il bando ˝Interventi di riqualificazione” rivolto agli enti locali della Toscana, finanziato con 7 ,5 milioni di euro. Tra questi c'è anche la riqualificazione del Cimitero monumentale di Riparbella.

“Recuperare edifici storici significa far sì che la comunità si riappropri di angoli di bellezza che le appartengono e che il territorio possa contare su testimonianze materiali di grande pregio, che ne rafforzano identità e attrattività. - ha sottolineato il presidente della Toscana, Eugenio Giani - Per questo la Regione ha finanziato questo bando. E sono felice che abbiano aderito in molti Comuni, perché i beni culturali fanno parte di una memoria storica che non dobbiamo essere disposti a perdere".

La somma stimata per l'intervento supera i 280mila euro, la Regione Toscana contribuirà con uno stanziamento per più di 224mila euro.

Alla consegna dei lavori la Regione metterà a disposizione dei Comuni la metà del finanziamento concesso, un altro 30 per cento in corso d'opera appena rendicontata la spesa corrispondente all'anticipo e il resto a collaudo ultimato.