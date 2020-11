Covid, due decessi in provincia, 217 nuovi casi

18 decessi in Toscana per il Covid, due di questi in provincia di Livorno, dove si registrano anche oltre 200 nuovi casi di positività

LIVORNO — 217 nuovi casi di positività al Covid - 19 in provincia di Livorno ( 2379 in Toscana con una età media di 45 anni ) e due decessi ( 18 in Toscana con una età media di 85 ), una donna di 95 anni e un uomo di 89.

La provincia di Livorno arriva così a totalizzare 3234 contagi da inizio emergenza con 85 persone morte a causa del virus.

Questo il quadro Comune per Comune:

Collesalvetti 12, Livorno 158, Castagneto Carducci 3, Castellina Marittima 2, Cecina 13, Montescudaio 1, Riparbella 5, Rosignano Marittimo 11.

In Toscana i nuovi casi sono il 5,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,5% e raggiungono quota 15.305 (32,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.106.715, 15.841 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 29.974, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.279 (70 in più rispetto a ieri), di cui 173 in terapia intensiva (10 in più).