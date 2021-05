Coronavirus, 36 nuovi casi e un decesso

Nuovo aggiornamento sull'epidemia di Covid-19. I dati relativi alla provincia di Livorno dai report di Regione e Asl nord ovest

LIVORNO — L'analisi dei tamponi effettuati sul territorio ha permesso di individuare,nelle ultime 24 ore, 36 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Livorno, così distribuiti: Collesalvetti 2, Livorno 10, Campiglia Marittima 2, Castagneto Carducci 2, Cecina 13, Piombino 3, Rosignano Marittimo 2, Portoferraio 2.



I dati aggiornati sull'andamento dell'emergenza sanitaria sono quelli inseriti nel report dell'Asl nord ovest, che segnala purtroppo anche una nuova vittima.

L'Asl fa anche il punto anche sui ricoveri. L'ospedale di Livorno conta attualmente 51 pazienti in area Covid, 11 dei quali in terapia intensiva. All’ospedale di Cecina 23 i ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva.

In base ai dati forniti dalla Regione, da inizio epidemia in provincia di Livorno sono stati accertati 17087 casi di Covid-19. I decessi sono stati 406.

