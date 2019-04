Location matrimoni, bando del Comune

Il Comune vuole verificare la disponibilità di strutture ricettive, stabilimenti balneari, ville, edifici di valore per la celebrazione di nozze

CECINA — Attualmente a Cecina i luoghi in cui è possibile celebrare matrimoni sono la sala giunta in piazza della Libertà o la sala del camino di Villa Guerrazzi e il gazebo del parco della Villa stessa.

L’Amministrazione Comunale ha deliberato di voler ampliare i luoghi dedicati alla celebrazione delle nozze e a questo scopo è stato pubblicato un avviso pubblico per verificare la disponibilità dei proprietari e di coloro che dispongono di ville, agriturismi, strutture ricettive, stabilimenti balneari ed altri edifici che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico presenti nel territorio comunale a concedere in comodato di uso gratuito esclusivo all’Ente locali idonei per la durata di 3 anni.

La misura è stata decisa in seguito alle tante richieste da parte di cittadini cecinesi e non solo di potersi sposare in location alternative a quelle dedicate.

Il bando è pubblicato sul sito del Comune, sezione Bandi → Manifestazioni di interesse. La domanda deve essere presentata entro le ore 12 del 15 maggio.