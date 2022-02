Tecnici Asa al lavoro in notturna

Nel corso dei lavori sarà necessario interrompere l'erogazione dell'acqua, coinvolte circa 250 utenze

CECINA — Dalle ore 23 di giovedì 17 Febbraio alle ore 6 circa di venerdì 18 Febbraio, i tecnici di Asa saranno impegnati in via Bocci per la sostituzione di organi di manovra che consentiranno di gestire al meglio il flusso idrico nelle condotte.

Nel corso dei lavori sarà necessario interrompere l'erogazione dell'acqua nelle vie Bocci, Monte San Gabriele e Monte Marmolada. L'intervento, eseguito di notte per creare minori disagi possibili ai cittadini, riguarderà circa 250 utenze che saranno avvisate anche tramite servizio di volantinaggio.

Al ripristino dell'erogazione dell'acqua potranno verificarsi fenomeni di torbidità che andranno a scomparire con il passare delle ore. Asa ha informato inoltre che se, per avverse condizioni meteo, non fosse possibile eseguire l'intervento, potrà essere posticipato a data da destinarsi.