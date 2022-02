Atletica Costa Etrusca, quattro nuove medaglie

Soddisfazione per le prove negli stand della Fiera dove si è svolta l'unica prova regionale per il settore promozionale

CARRARA — Fine settimana pieno di impegni per gli atleti/e del CG Atletica Costa Etrusca, società che opera a Rosignano, Cecina, San Vincenzo e Venturina. A Carrara presso gli stand della Fiera dove è montato l'impianto indoor con anello si è svolta l'unica prova regionale per il settore promozionale che fino a qualche anno fa aveva la valenza di Campionato Toscano giovanile.

Mai il sodalizio della presidente Sonia Falchetti aveva ottenuto tanti allori, ben 4 vittorie. Il sabato sono scesi in pista i maschi, nella cat "Ragazzi" (12-13 anni) il mattatore è stato Birha Berrighi che ha vinto dopo aver superato le batterie sia i 50 piani (7"11) che i 50 ostacoli (8"38) . Negli 800 metri 4° si è piazzato il cecinese Lorenzo Galeazzi con 2'43"80 a soli 2 cent dal 3° posto. Buone prestazioni nei 50 metri sono arrivate nelle batterie da: Giovanni Pozzobon, Conti Modugno Giulio, Mattia Pellegrinetti . Anche il settore femminile ha portato in alto i colori della società. Due le vittorie, la prima negli 800 metri "Ragazze" con Chiara Niccolini, la castellinese appena 12enne ha stravinto la gara per la gioia della mamma allenatrice Laura Pardini dando ben 7" alla seconda classificata, la seconda vittoria è arrivata da Anna Simonini che dopo essersi piazzata seconda nella gara dei 50 piani con 6"98 ha vinto con autorità con l'ottimo crono di 8"20 la prova dei 50 con ostacoli. Sempre nei 50 con e senza ostacoli buoni tempi sono arrivati da Jasmine Troncia, Agata Nista, Elena Daina Palermo, Viola Innesti, Elena Daina Palermo, Matilde Candela, 6° posto nel getto del peso per Emma Giannini. Bene nei 50 cadette la rosignanese Eva Montagnani che dopo le batterie è approdatat alla finale b, 9° posto nel complesso per lei con 7"47. Nella categoria Ragazze finale nei 50hs dopo aver superato le batterie per Mia Griselli, 6° posto per lei. Sono andati molto bene gli allievi/e (16-17 anni) di Erika Ferri nella trasferta veneta di Padova, nei 400 metri indoor il 16enne Mattia Bottai ha limato 7 decimi/sec al suo primato personale andando a chiudere vincendo la propria serie in 52"01, tempo che lo tiene in corsa per un posto ai Campionati Italiani di Categoria. Le altre due 16enni, Melissa Mengozzi e Chiara Tozzini hanno anch'esse polverizzato i loro primati sui 400 correndo tra le curve paraboliche dell'"Euganeo" rispettivamente in 1'03"34 e 1'05"71.

Domenica 13 presso la pista indoor della SEFI si terrà la terza prova del Gran Premio Indoor dei Giovani gara d'atletica dove si confronteranno atleti/e under 16 di gran parte della Toscana.