Abusivismo commerciale, controlli sulle spiagge

Iniziati i primi controlli a Lillatro, 2 persone sono scappato abbandonando zaini e oggetti contraffatti. Un'ordinanza vieta il commercio ambulante

ROSIGNANO MARITTIMO — Nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale, nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo si è recata in località Lillatro per effettuare una ricognizione sulle spiagge. Quando gli agenti sono arrivati, 2 persone sono andate via velocemente, portandosi dietro alcuni oggetti contraffatti ma lasciando sul posto due zaini contenenti parte della merce destinata alla vendita abusiva.

Ai sensi dell’art. 122 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018, la merce rinvenuta negli zaini è stata portata al Comando della Polizia Municipale per essere posta sotto sequestro.

L’Amministrazione Comunale ricorda che i controlli contro l’abusivismo commerciale proseguiranno per tutta la stagione estiva lungo tutto il demanio marittimo dove, con Ordinanza Sindacale n.223 del 30 aprile 2021, è stato vietato il commercio ambulante sia alimentare che non alimentare, per garantire un maggior distanziamento in spiaggia e prevenire possibili assembramenti.