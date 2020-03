Coronavirus, i casi in provincia passano da 8 a 11

L'azienda Usl Toscana nord ovest ha fatto il punto quotidiano sui nuovi contagi da coronavirus, riferendo tre nuovi casi di contagio

LIVORNO — Tre nuovi casi di positività al coronavirus a Livorno tra il pomeriggio di ieri (9 marzo) e la giornata di oggi (10 marzo), stando al bollettino odierno dell'Azienda Usl Toscana nord ovest.

I tre nuovi casi sono due uomini di 63 e 93 anni e una donna di 96 anni. Tutti e tre sono di Livorno e al momento si trovano a casa, in discrete condizioni di salute.

Con l'aggiunta di questi nuovi casi salgono a 11 le positività al coronavirus rilevate dalla Asl in provincia di Livorno. Di seguito le condizioni degli altri 8 casi emersi nei giorni scorsi:

- donna di 73 anni, di Livorno, ricoverata in ospedale;

- uomo di 80 anni, di Livorno, ricoverato in ospedale;

- uomo di 71 anni, di Piombino, passato dal Pronto Soccorso, adesso a casa;

- una donna di 54 anni, casalinga, di Livorno, è ricoverata in ospedale;

- un cittadino livornese di 54 anni, è a casa dopo un accesso in ospedale;

- un cittadino di Livorno di 55 anni ricoverato in ospedale;

- marito e moglie (uomo di 73 anni, donna di 70), residenti in Val di Cornia, entrambi a casa.

Sono in tutto 29 i nuovi casi di positività di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra il pomeriggio di ieri (9 marzo) e la giornata di oggi (10 marzo).