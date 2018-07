Duecento famiglie in difficoltà con l'affitto

Il Comune ha pubblicato le graduatorie provvisorie di coloro che hanno chiesto e ottenuto il contributo sui canoni di locazione 2018

ROSIGNANO MARITTIMO — Sono 225 le richieste accolte in via provvisoria per i contributi integrativi di affitto e 25 quelle respinte. Delle domande ammesse 193 sono in fascia A (il cui canone di locazione annuo incide almeno del 14 per cento sul valore ISE familiare, di importo massimo di 13.192,92 euro) e 32 in fascia B (con incidenza minima del 24 per cento sul valore ISE compreso tra 13.192,93 e 28.470,83 euro).

Le graduatorie degli ammessi possono essere consultate sul sito istituzionale del Comune di Rosignano. I tre elenchi (ammessi in fascia A, ammessi in fascia B e non ammessi) sono privi dei nominativi nel rispetto della privacy, le richieste di possono individuare tramite il numero di protocollo delle domande. I richiedenti non idonei possono chiedere chiarimenti e presentare ricorso entro il 10 agosto rivolgendosi all’Ufficio Casa, via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo, telefono 0586.724352.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto di fruire del contributo, poiché la liquidazione dell’importo è subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana. I contributi saranno infatti liquidati fino a esaurimento delle risorse disponibili ai richiedenti presenti nelle graduatorie definitive, con priorità ai soggetti collocati in fascia A e poi ai quelli in fascia B.