Cecina premia una storica famiglia

Sessanta anni per una storica bottega di alimentari a Marina. La famiglia Lotti è stata premiata dall'amministrazione comunale

CECINA — Il sindaco Samuele Lippi assieme al consigliere comunale con delega allo Sport Mauro Niccolini e a Stefano Fiori, collaboratore al Commercio hanno ricevuto questo pomeriggio in Comune la famiglia Lotti, titolare de “La Bottega”, alimentari di Marina di Cecina.

Nell'occasione hanno consegnato al signor Dilvo con la moglie Islanda e le figlie Alessandra e Francesca una targa che celebra i 60 anni della loro attività avviata quindi nel 1958.

"Si tratta di una famiglia – hanno detto gli amministratori – veramente integrata nel piccolo commercio, nel sociale e nello sport del nostro territorio. Il loro è il classico negozio di vicinato portato avanti ormai da quattro generazioni. Un bellissimo traguardo in un mercato caratterizzato sempre più spesso dai grandi supermercati. Un onore per noi consegnare la targa a Dilvo, un uomo che ha dato e continua a dare molto sia per il commercio che per lo sport e il mondo del ciclismo locale".

"60 anni – ha sottolineato Dilvo Lotti – non sono uno scherzo. Siamo arrivati a tanto senza accorgercene. La nostra famiglia è riuscita a portare avanti l'attività grazie al certosino e immenso lavoro delle nostre donne che ringraziamo davvero. Il loro operato ha permesso a tutti noi di integrarci nel tessuto di Cecina".