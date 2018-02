In servizio le guardie ambientali volontarie

Tra le attività, la vigilanza, l'educazione, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio naturalistico e ambientale

CECINA — Si chiamano Gav, guardie ambientali volontarie e si occupano di varie attività tra le quali la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio naturalistico e ambientale.

Hanno la possibilità di emettere sanzioni amministrative, svolgono azioni di lotta all'inquinamento, di prevenzione e di educazione alla cura dell'ambiente.

Si distribuiranno su tutto il territorio comunale, nelle aree verdi e, soprattutto, nella nostra importante riserva biogenetica.

Il servizio è disciplinato da una legge regionale mentre l'Amministrazione Comunale – con una delibera di giunta – ne ha formalizzato il proprio assenso riconducendolo alla sfera di competenza del comandante della polizia municipale Armando Ore.

Il prossimo passaggio è quindi l'approvazione del regolamento in consiglio comunale per dare poi il via al servizio prima dell'estate grazie a circa 10 soggetti che opereranno in qualità di pubblici ufficiali.

Verranno assegnati dalla Regione Toscana che attinge ad uno specifico albo e lavoreranno in maniera volontaria sul nostro territorio, vigilando e tutelando quotidianamente le varie aree verdi.